ERM ja Raadi lennuväli võivad uuel aastal muinsuskaitse alla minna

Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin ütles, et kui esmalt kaaluti Raadi militaarpärandi ja Eesti Rahva Muuseumi säilitamist eraldi, siis nüüd on lähtekohaks just muuseum ja kuidas see suhestub endise lennuväljaga.

«Võib-olla siin ongi mõistlik kompromissi või kokkuleppe koht, et me fikseerime selle, et need stardirajad ja lähedal asuvad kaponiirid on eksponeeritud, säilitatud. Ma ei kujuta ette, et me hakkame seda betoonrada käsitlema sama võtmes nagu Jaani kirikut ja palkama betooni parandamiseks muinsuskaitse litsentsiga ettevõtted.»