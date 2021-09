Kõlvarti vastus kriitikale: punane värv veloteedel on hea

«Rattateed on pälvinud palju kriitikat ja olen nõus, et osaliselt on see olnud ka objektiivne, kuid see, mis on praegu tehtud, ja suund, mis on valitud, on suuremas plaanis õige,» ütles Kõlvart kolmapäeval Tallinna linnavalitsuse pressibriifil.

«Esimene samm on tehtud, linnaruum muutub, inimesed on saanud signaali, et linnaruum peab tulevikus välja nägema teistmoodi, kuid kindlasti neid lahendusi annab arendada ja parandada,» lisas Kõlvart.

Tema sõnul on plaan, et iga suure tee rekonstrueerimisega tulevad edaspidi püsivad lahendused, aga ka praegused lahendused ei ole 100-protsendiliselt ajutised ehk paljud praegu tehtud muudatused jäävad. «Ja olen isiklikult seda meelt, et ka jalgrattateede punane värv oli õige valik. Eesmärk oli anda inimestele signaal, kuidas on linnaruum muutunud, ja tuua sellele vajalikku tähelepanu,» ütles Kõlvart.

Ta meenutas, et linnavõim on seda lahendust ka varem tutvustanud, kui avalikustati Tallinna rohelise pealinna esitlus. «Muuhulgas oli avaldatud see, mis värv jalgrattateede märgistamiseks sai valitud, ning kindlasti paljud ka märkasid, et me ei ole selles osas originaalsed ehk paljudes Euroopa linnades on valitud selleks just punane värv,» ütles Kõlvart.