Kallas: Kiige väljavahetamine ei aita kaasa eesmärgi täitmisele

Vastates kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele ütles peaminister Kaja Kallas, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik «pingutab väga selle nimel», et täita seatud eesmärki saavutada 22. septembriks vaktsineerituse tase ehk vaktsineerida 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.

«Praeguseks on selge, et järgmisel nädalal me seda eesmärki kindlasti ei suuda täita,» sõnas Kallas ja lisas, et seatud eesmärk ei kao endiselt mitte kuhugi. «Et kas tervise- ja tööministri vahetumine aitab seda eesmärki saavutada? Ma olen selles suhtes kahtleval seisukohal,» ütles ta. «Ma arvan, et sellest, kes on tervise-, ja tööminister väga palju ei sõltu, kas inimene selle otsuse teeb ikkagi – vaktsineerida või mitte.»