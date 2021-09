GRAAFIKUD ⟩ Eesmärgist on puudu veel 260 000 vaktsineeritut

Piirangute kaotamisele seisavad tükk maad lähemal Soome, Rootsi ja Norra. Eelmisel reedel tühistati piirangud Taanis, kus on täielikult vaktsineeritud kolmveerand elanikkonnast, ja mis elude säilitamisel veelgi olulisem – üle 65-aastaste puhul on näitaja maksimumi lähedal ehk 95 protsenti. Sama tulemust on Eestis näidanud vaid Hiiumaa 70–79-aastaste vanusegrupi kaitsesüstimisel.