Veskimägi: energiapoliitika läbikukkumisest rääkida on liiga vara

«Uus normaalsus saab olema selline, et on tunde, kus elekter on väga odav, on tunde, kus on elekter väga kallis. Lähtuvalt sellest, et tulevikus on üha rohkem mitteplaneeritava töötsükliga tootmisseadmeid, ehk siis tuuleelektri või päikeseelektrijaamasid võrgus. Stabiilset kõrget hinda me tulevikus pigem ei peaks nägema. Ja just hinnaerinevused peaksid andma stiimulit tarbimise juhtimiseks, salvestusseadmete rajamiseks,» rääkis Veskimägi.