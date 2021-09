Reedel ilmub Keila Mihkli kiriku postmark ja ümbrik

Omniva ja Kirikufondi koostöös valminud margi ja ümbriku on kujundanud kunstnik Riho Luuse. Uue margi trükiarv on 20 000 ning lisaks antakse välja 1000 esimese päeva ümbrikku, millest 800 on varustatud margi ja templiga. Postmark maksab 90 senti ja sobib siseriiklikke lihtkirjade saatmiseks. Margi esimese päeva tempel on ilmumispäeval kasutusel Toompea postkontoris, lisaks on mark müügil ka Omniva e-poes.