Evelyn Sepp: jultumus on pidada Estonia vraki eraalgatuslikku uurimist ohtlikuks

Teenusmajanduse koja nõukogu liige Evelyn Sepp meenutas, et algatas 2004. aasta detsembris Estonia uurimise taasavamise protsessi, mis toona tema sõnul riigikogus põhja lasti.

«Mulle isiklikult oli see kõik päris kurnav-alandav, nõme, ebaõiglane, furstreeriv jne. Algatasin uue, ja siis vahepeal tegi toonane valitsus oma poliitilise vastukäigu ja kutsus ellu valitsuskomisjoni, mida määrati juhtima Margus Kurm,» kirjutas Sepp sotsiaalmeedias.

«Selle tegevuse mitme kuulamise ja raporti jooksul, mille Kurm koos kolleegidega valitsusele koostas, tehes põhjaliku ülevaate tõendistest ja aukudest uurimises ning vastuoludest, mis olid täiesti ilmselged, olnuks valitsusel kõik hoovad, ja ka põhjused, et öelda, stopp! – me avame selle väikese käkerdise ja nõuame teilt, Rootsi ja Soome, kõigi asjassepuutuvate tõendite avamist, üleandmist, vigade tunnistamist jne,» lausus Sepp ja lisas, et midagi sellist ei juhtunud.