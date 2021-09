GALERII ⟩ Päästjad nõuavad valitsuselt palgatõusu

Päästjad on olukorras, kus omatakse küll tasemel varustust ja tehnikat, kuid madal töötasu muudab vabade ametikohtade täitmise üha keerulisemaks. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse (RE) lubatud palgatõus, mis hoiaks operatiivtöötajate töötasu Eesti keskmise palga tempos, on võrreldes kevadel lubatuga küll samm edasi, kuid päästjate murede leevendamiseks ilmselgelt ebapiisav.

Ja kuigi peaminister Kaja Kallase (RE) ja siseminister Kristian Jaani (KE) kinnitusel ühtegi päästekomandot ei suleta, on jätkuvalt jõus päästeametile kavandatud tegevuskulude kärbe, mis vähendab asutuse eelarvet hinnanguliselt ca 1,2 miljonit eurot. «See aga tähendab, et edaspidi on oluliselt vähem raha päästjate koolitamiseks, neile turvavarustuse ostmiseks, õppuste läbiviimiseks jne,» leidis EPTAÜ.

Tänasel pressikonverentsil rääkis Kallas, et riigieelarve arutelu valitsuses veel käib. «Prioriteet on tõsta päästjate, politsei ja õpetajate palka,» märkis Kallas ja lisas, et kui varem lubati kolmeprotsendilist palgatõusu, siis nüüd otsitakse võimalusi, et seda veel rohkem tõsta.