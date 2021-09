EKRE peab kaitseväe vaktsineerimiskorraldust seaduserikkumiseks

EKRE fraktsioon kohtus neljapäeval kaitseväe juhataja Martin Heremiga, et pärida aru sundvaktsineerimise kohta kaitseväes, edastas erakond. Fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa sõnul väitis kaitseväe juhataja Herem, et mittevaktsineerituid inimesi kaitsevägi otseselt vallandada ei plaani.

«Samas möönis kaitseväe juhataja, et on hoiatanud mittevaktsineerijaid ametist vabastamisega ja nõuab neilt aru mittevaktsineerimise põhjuste kohta. Meie fraktsiooni hinnangul on mittevaktsineeritud kaitseväe teenistujate vallandamisega ähvardamise puhul tegu varjatud sundvaktsineerimisega, mis on seadusevastane,» ütles Põlluaas.