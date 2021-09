Kuritegelku jõugu juhi Dikajevi võimalik vanglast vabastamine selgub oktoobris

Ringkonnakohus leidis, et maakohtus toimunud kohtulik arutamine on olnud terviklikult õiglane ning märkis, et süüdistustes on piisavalt kirjeldatud kuritegeliku ühenduse struktuuri ja liikmete vahelist ülesannete jaotust ning süüdistuses kui ka maakohtu otsuses kajastatu on piisav, et teha kindlaks kuritegeliku ühenduse juhtimine või sinna kuulumine.