Vana elektroonika elluäratamine – keskkonasõbralik miljoniäri

Tartus tegutsev Foxway on oma olemuselt nagu tavaline kuulutusteportaalis tegutsev äritseja, kes ostab esemeid odavalt kokku ja müüb kallimalt edasi. Erinevus peitub aga selles, et nemad väärindavad: Lääne-Euroopast soetatud kasutatud elektroonika vuntsitakse siinmail üles ning antakse uues kuues tarbimisse tagasi. Ja seda tehakse väga edukalt: tõustud on oma ala suurimaks tegijaks kogu Põhja-Euroopas. Eelmise aastal teenitud 98 miljoni euro suurune müügitulu ja 11 miljonit kasumireal räägivad enda eest.

Foxway taaskasutuse divisjoni juht Agnes Makk ütleb, et sel aastal loodetakse veel 40–50 protsenti kasvada. Tema sõnul on ettevõtte peamine tuluallikas nutitelefonide äri. «Telefonide osa moodustab meil 70 protsenti. Seejärel tulevad sülearvutid. Tegeleme ka nutikellade, tahvelarvutite, mängukonsoolide kui ka elektriliste tõukerataste uuendamisega. Muu tarbeelektroonika puhul põrkume tihti probleemiga, et turg pole hästi arenenud ehk varuosi pole piisavalt saada. Seetõttu on neid seadmeid ka keeruline parandada ja uuendada,» selgitab endine Swedbanki investeerimisfondide juhatuse esimees.