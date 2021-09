Madise: piirangute arutelu parlamendis lubaks asjad läbi arutada

«Piirangute arutelu riigikogus annaks ka valijatele võimaluse tunda, et nende hääl on läbi rahvasaadikute oluliste asjade otsustamisel kuulda,» märkis õiguskantsler.

Madise sõnul on riigikogu otsuste puhul võimalik läbi viia kiire põhiseaduslik järelevalve, mida valitsuse üldkorralduste puhul teha ole võimalik.

Töökohtadel vaktsineerimise nõudmise ümber puhkenud vaidluste kohta märkis Madise, et Eestis on olemas töökohad, kus vaktsineerimine on seal töötamise eelduseks.