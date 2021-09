Austraalia kaitseministri hinnangul olid tuumaallveelaevad parem valik

«Lõpuks põhineb meie tehtud otsus sellel, mis on meie riigi julgeoleku huvides,» ütles kaitseminister Washingtonis.

«USA otsib võimalusi kahjude kontrolliks ja oluline on vaadata fakte,» lisas kaitseminister.

«Peale selle on mereväeülema ja armeejuhataja selge nõuanne meile olnud, et tavaline diiselmootoriga allveelaev ei paku meile lähikümnenditel enam vajalikku võimekust ja me vajame tuumajõul töötavaid allveelaevu,» jätkas Dutton.