Maailmakoristuspäeval saab ka Linnahalli ümbrus korda

«Laupäeval on maailmakoristuspäev – suurim globaalne kodanikualgatus, mis on alguse saanud Eestist ja millega on nüüdseks liitunud 180 riiki. Kesklinn ja meri on lahutamatult seotud ning mere avamisest linnale ja inimestele räägitakse järjest rohkem. See aga eeldab, et rannaala oleks puhas ja korras,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm linnaosavalitsuse vahendusel.