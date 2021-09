Kuku raadio saade «Poliitikaguru» jätkas kohalike valimiste eel erakondade tegevpoliitikutega jutu vestmist. Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadi Kristen Michaliga räägiti linnaruumist, Keskerakonnaga koalitsiooni minemisest ning ka vaktsineerimisest Lasnamäel ja elektrihinnast.

Saatejuht Tõnis Leht päris Michalilt alustuseks, mida peaks Tallinnas peamise asjana muutma. Michal vastas, et lühidalt kokku võetuna seda, kuidas kodulinn elab ja areneb. Tema hinnangul pisut ootamatultki on saanud Tallinnas peamiseks valimisteemaks eluruum. Tervisekriis näitas kõigile, et kodu ümbrus ei ole ainult auto parkimisplatsiks, vaid linn peaks olema elamiseks ja liikumiseks huvitav koht.

Seetõttu tegi ta etteheiteid Tallinna linnuvõimule, mis rattateede markeerimiseks valas tänavatele 100 000 liitrit punast plastikut. Tegemist on ajutise värviga, mis valgub merre. «See on ikka korralik sigadus,» nimetas Michal. «See on peaaegu keskkonnakuriteo tunnustega.»

Leht uuris, et kui Keskerakonna valimisvõit Tallinnas on oodatav, kas Reformierakond on valmis minema ka nendega koalitsiooni. Michal tõi esile, et tema silmis pole ükski erakond Tallinnas välistanud teistega koostööd. «Meie printsiip on see, et päev peale valimisi, kui mandaat on antud, me arutame koostööd kõigi erakondadega, kes on üle künnise saanud. Me ei ole välistanud kedagi,» selgitas ta.

«Ma arvan, et see on sama täpselt kõigi teiste erakondadega ka, sest vaadates hoolega Isamaa kampaaniat, kes räägib ainuvõimuga võitlemisest, siis tegelikult tähendab see, et sünniks koalitsioon,» jätkas Michal. Tema hinnangul aitaks mistahes koalitsiooni loomine vabastada Tallinna linnavõimu mitmetest vigadest, mida Keskerakonna ainuvõim on kaasa toonud.

Avaliku halduse ekspert Külli Taro märkis, et Keskerakonna retoorika ja suured eesmärgid on ajas siiski muutunud. Aastaid on Tallinna puhul räägitud peamiselt läbilaskevõime parandamisest: Reidi tee, Haabersti ristmik. Taro leidis, et tegemist oli vaatenurga küsimusega. Nimelt on varasemalt Tallinnal olnud mitu linnapead, kelle kodu ei ole pealinnas. Isegi kui nad teevad oma tööd profesionaalselt ja kõige paremas usus, siis on erinev vaatenurk, kas Tallinn on koht, kuhu sõita tööle või Tallinn on koduks.

«Mulle avaliku halduse eksperdina hästi meeldib, et ometi sel aastal Tallinna kontekstis räägitakse kohalikust teemast. Me räägime linnaruumist. See on see, mis meid kõige rohkem puudutab,» kirjeldas Taro valimiste peateema muutumist.

Leht nõustus, et tegemist on positiivse nihkega, millele on aidanud kaasa nii Keskerakond ise tegudega linnavalitsuses kui ka opositsioon, meedia ja ühiskond laiemalt. Reformierakonna ja teiste opositsiooniparteide eesmärgiks on Tallinnas väärata Keskerakonna ainuvõimu, aga kõigi ühine koalitsioon Keskerakonna võimult tõrjumiseks on Lehe hinnangul vähetõenäoline.