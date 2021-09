OTSEPILT ⟩ Poolteist aastat laulmata: laulukoorid üle Eesti annavad ühtsustunde maailmakoristusele

Maailmakoristuspäeva raames 18. septembril korraldataval ühislaulmisel on repertuaaris palju tuntud ja armastatud laule.

Elmari raadiost mängitakse ette ning saab kaasa laulda nii mudilas-, laste-, nais-, mees- kui ka ühendkooride repertuaari kuuluvaid laule, mida on esialgses nimekirjas 17.

Teiste seas kõlavad «Isamaa ilu hoieldes», «Palve», «Minu inimesed», «Juba linnukesed», «Mutionu pidu», «Põhjamaa», «Maailm heliseb», «Kungla rahvas», «Päikeseratas» ja «Tuljak».



Pärast laulmist koristavad lauljad oma laululavade või kultuurimajade ümbrust või muid endale armsaid kohti.



«Koorilaulus on seis keeruline, sest poolteist aastat on koorid olnud vait ja nüüd on see võimalus septembri alguses ühisel laulupäeval tunda jälle päris laulmise tunnet,» rääkis Postimehele koorijuht Külli Kiivet.

Koristuspäeval laulmise juures on hea ka see, et ei pea muretsema, kui mõned lauljad kohale tulla ei saa.