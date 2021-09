Kõigepealt võeti vaatluse alla president Kersti Kaljulaidi esmaspäevane kõne riigikogu ees, kus ta muuhulgas rääkis ka riigikogu liikmete liiga väikestest palkadest. Strandberg, kes on ka ise riigikogu liige olnud, leidis et riigikogulase palk oli täiesti piisav nii tema ajal ning on seda ka praegu.

«Presidendi lahkumiskõne, mis on keskendunud sellele, kui madalad on parlamendiliikmete palgad ja kui nukker see on, ja kui palju see mõjutab meie demokraatiat, oli pehmelt öeldes pentsik,» rääkis Strandberg. Ruussaar leidis, et riigikogu liikmed võiksid ikkagi saada natuke rohkem kui on nende praegune, 4800 euro kanti jääv kuupalk.