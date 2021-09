Reitingud: Isamaa toetus möödus sotsidest

Kui pärast viimaseid valimisi märtsis 2019 tehtud küsitlustes on SDE toetusnäitaja olnud reeglina Isamaa omast kõrgem, siis nüüd septembris oli seis vastupidine. Isamaad toetas kaheksa protsenti ja SDE-d seitse protsenti valimiseelistust omavatest kodanikest.

Erakondade toetusreitingutes oli kuu varasemaga võrreldes suurim muutus Isamaa toetuse möödumine Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE).

Kui pärast viimaseid valimisi (märts 2019) tehtud küsitlustes on SDE toetusnäitaja olnud reeglina Isamaa omast kõrgem, siis nüüd septembris oli seis vastupidine. Isamaad toetas kaheksa protsenti (augustis viis protsenti) ja SDE-d seitse protsenti (augustis üheksa protsenti) valimiseelistust omavatest kodanikest.

Küsitluse läbi viinud Turu-uuringud selgitasid Isamaa toetuse kasvu septembris suurema hoo sisse saanud kohalike valimiste kampaaniaga, kus Isamaa on silma paistnud eeskätt oponeerimisega Keskerakonnale Tallinnas. Isamaa puhul on see olnud ka varem nii, et valimiste vahelisel ajal on olnud nende toetus madalam kui vahetult enne valimisi ja valimispäeval.

Samas jäävad Isamaa ja SDE toetused selgelt alla Reformierakonnale ja EKRE-le. Populaarseim partei on jätkuvalt Reformierakond, mida toetas 24 protsenti täisealistest valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Kuu varasemaga võrreldes peaministripartei toetus ei muutunud.

Teisel kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida keda toetas septembris 22 protsenti valijatest. Seda on protsendipunkti võrra enam kui augustis ehk vahe kahe populaarsema partei vahel on üsna minimaalne.

Kolmandal-neljandal kohal järgnevad Keskerakond 17 protsendi ja Eesti 200 16 protsendiga. Nende kahe partei toetus kuu varasemaga võrreldes ei muutunud.

Parlamendiväliseid Rohelisi toetas septembris kolm ja Tulevikuerakonda üks protsent.