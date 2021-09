Tallinn sai «lennuühenduse» New Yorgiga

20. septembril oli lennuk taas Tallinnas, et võtta kütust ja vahetada meeskonda enne üle Atlandi lendu New Yorgi poole. Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi sõnul hakkab pikamaalennukit Tallinnas nägemagi peaaegu iga päev aasta lõpuni, kuid ehk kauemgi. Reisijaid Wamos Air sel liinil ei vea, liigutatakse kaupa ning sedagi vaid Aasia ja Ameerika vahel. Tallinna eelistas Hispaania tšarter- ja kaubaveofirma tehnilise peatuse tegemiseks Holtsi sõnul seetõttu, et meie lennujaama õpiti tundma mõni aasta tagasi nn turning-lendudega Tallinna lõbusõiduturiste tuues ning teenuse ja hindadega jäädi rahule. Kõige kiirem liin JFK ja Shenzheni vahel viiks peaaegu otse üle põhjapooluse, Tallinnas vahemaandumine lisab lennu pikkusele peaaegu tuhat miili igas suunas.