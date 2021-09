Liibanoni parlament andis heakskiidu uuele valitsusele

Miljardär Najib Mikati, kes on ka varem kaks korda peaminister olnud, avalikustas reedel oma meeskonna, kus on uustulnukaid ja mõned tehnokraadid.

Mõjukale šiialiikumisele Hizbollah lähedal seisev ajaleht Al-Akbar kirjutas, et usaldus puudub, kuna Mikati valitsus esindab selle sama süsteemi huve, kes on meisterdanud maa allakäigu.

Aktivistid on jõudnud nimetada uut valitsust samade inimeste valitsuseks, kes vastutavad plahvatuse eest. Üks kasutaja kirjutas, et see on «nitraadirežiimi, poliitilise steriilsuse ja korruptsiooni» saadus.