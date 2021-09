Elron: teenindame reise nii pikkade rongidega kui võimalik

Elroni reisirong. Foto on illustratiivne. FOTO: Marianne Loorents

Vastuseks uudisele, mis rääkis pühapäeval Tartust Tallinnasse reisijaid sõidutanud täistuubitud reisirongist, teatas Elron, et ettevõte teenindab reise hetkel nii, nagu see on olemasolevat rongiparki kasutades võimalik.