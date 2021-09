Galerii ⟩ Isamaalased kaaperdasid sotside meeleavalduse

Isamaa Tallinna linnapea kandidaat Urmas Reinsalu kinnitas, et võitluses Keskerakonna ainuvõimu on kõik erakonnad ühel pool rindejoont. «Kõik Tallinna linna elanikud sõltumata nende rahvusest, nende taustast, nende east väärivad ausat linnajuhtimist, väärivad paremaid teenuseid, väärivad eakatest ja noortest hoolivat linna. Tallinna linn peab olema juhitud väärtuste alusel. Ja need väärtused on eestimeelsus, eestikeelsus ja aus linna juhtimine. Meie sõnum «Plats puhtaks!» on positiivne ja ei vastanda ühtegi rahvust ega kõiki neid linlasi, kelle jaoks Tallinn on armastatud kodulinn, kuid Tallinnas peavad maksma Eesti riigi põhimõtted ja Eesti riigi väärtused,» ütles Reinsalu. Ühinenud opositsiooni proovikivi saab tema sõnul olema see, kas opositsioonierakonnad suudavad lähipäevil koonduda, et avaldada koos umbusaldust abilinnapea Eha Võrgule, kellele prokuratuur esitas hiljuti kahtlustuse valeütluste andmises.