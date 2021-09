FOTOD ⟩ Kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid said tunnustuse

«Emana tean ma, kuivõrd oluline on laste jaoks õppida koolis, kus on usaldusväärne ja kiusamisest vaba keskkond,» ütles avakõnes Taani suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard. «On muljetavaldav, et Taanis välja töötatud programmiga on Eestis alates 2010. aastast liitunud 494 lasteaeda ja 162 kooli,» lisas ta, avaldades tänu programmi rakendamise eest Lastekaitse Liidu meeskonnale, õpetajatele, aga ka vanematele.

«On tähenduslik, et tänane tänuüritus toimub just nimelt rahupäeval, sest kiusamise ennetus ja väärtuskasvatus meie ühiskonna noorimate, lasteaialaste ja kooliõpilaste hulgas on just need tegevused, mis kindlustavad meie rahu täna ja tulevikus,» ütles haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld ning lisas, et igal haridusasutusel on kohustus tagada kõigile õppijatele turvaline arengukeskkond. «Heaolu ja turvalisus on ka meie uue haridusvaldkonna arengukava 2035 üks aluspõhimõtetest.»

Lastekaitse Liidu tänukirjad liidu presidendi Ene Tombergi käest said haridus- ja teadusministeerium ja Tallinna haridusamet. Liit tänas ministeeriumit kauaaegse finantsilise toetuse eest, pidades oluliseks ka ministeeriumi mõtteviisi, et igal Eesti lasteaial ja koolil on võimalus kasutada endale sobivat kiusamiskäitumist ennetavat lähenemisviisi.

Tallinna Haridusametile väljendati tänu Tallinna haridusasutuste innustamise eest liituma kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammiga, lisaks selle eest, et nad on olnud haridusasutustele toeks metoodiliste materjalide soetamisel ning temaatiliste koolituste võimaldamisega nii õpetajatel kui ka lapsevanematele.

Lastekaitse Liidu tänukirjad liidu juhataja Varje Ojala poolt said programmi «Kiusamisest vabaks!» koolitajad Valeria Lavrova ja Merit Lage ning kasvatusteadlane Kerstin Kööp, kes õpetab Tallinna Ülikoolis ainet «Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses» programmi «Kiusamisest vabaks!» põhjal.

Lisaks tänukirjadele ja kingikottidele said kõik «Kiusamisest vabaks!» tänuüritusel tunnustatud haridustöötajad Sõber Karu öömaski. Programmi koordinaatorid Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru selgitasid, et öömask sümboliseerib seda, et «Kiusamisest vabaks!» programmiga liitunud saavad igal ööl rahulikult magada.