XXI kooli õpilased heiskasid vastupanuvõitluse päeval Pika Hermanni torni lipu

Riigikogu esimehe sõnul on ajaloolise mälu säilimine tähtis. Ratas meenutas noortega kohtudes, et alati on Eesti jaoks keerulistel aegadel leidunud inimesi, kelle isamaa-armastus ja aated on kõrgemal iseenda saatusest. «Riigikaitse tunnid koolides, Eesti lipu ja oma kooli lipu au sees hoidmine näitavad meie tänaste noorte kõrget moraali ja head tahet oma riiki hoida ja kaitsta,» ütles Ratas.