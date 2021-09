Karise õigusnõunikuks saab Hent Kalmo

Kalmo kinnitas ERRile , et valitud president Alar Karis tegi talle vastavasisulise ettepaneku, millega Kalmo ka nõustus.

Kalmo on õiguskantsleri Ülle Madise nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve ja õigusteooria alal.

Nädala alguses selgus, et Karis värbas endale lisaks seni teadaolevatele nimedele nõunikuks ERRi ajakirjanikud Toomas Sildami ja Indrek Treufeldti ning helilooja ja dirigendi Rasmus Puuri.

Karis rääkis nädala alguses, et meeskonna kokku panemine on kulgenud seni kergelt. «Välis- ja kaitseministeerium on mind aidanud, kuid tuli ka mujalt nimesid lauale. Ma püüdsin saada kõik paremad, kes praegu saadaval on,» sõnas Karis.