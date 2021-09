OTSEBLOGI ⟩ Mailis Reps räägib suu puhtaks

Praegu on teada, et muu hulgas ütles Reps intervjuus «Pealtnägijale», et toetab endalt saadikupuutumatuse äravõtmist, sest muidu ei jõua asi kohtusse.

«Mis puudutab saadikupuutumatust, siis see on väga kummaline asi. Kui võiks minu tagasihoidliku arvamuse öelda, siis selle võiks seadusest välja võtta. Ma saan aru, kust see tuli – 1920–1930ndate loogikast –, aga täna ei ole ühtegi erandit. See on tegelikult kummaline, sest saadikupuutumatust peavad riigikogu liikmed oma isikliku häälega otsustama olukorras, kus neil ei ole veel mitte mingit infot. Mitte mingit, kaasa arvatud minul, keda tänasest süüdistatakse sajas surmapatus. Mul ei ole täistoimikut, sellepärast et täistoimik esitatakse kohtule. Enne nad ei saa kohtule esitada, kui saadikupuutumatus ära võetakse,» selgitas Reps «Pealtnägijale».