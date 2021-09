Samuti püütakse tuvastada mees, kelle luustik leiti 2019. aasta sügisel Nõmmel Naaritsa tänava otsas jalgtee äärest huumusekihi alt. Teada on, et mees oli 50-60-­aastane, ta tapeti ja surnukeha keerati punase kootud vaiba sisse.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnas, et kolmapäeva õhtuks on tänu vihjetele teada juba see, et võtmed kuuluvad korterile number 4 ja korter asub Lasnamäel või Õismäel.