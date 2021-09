Kriitika tuum on selge: taasiseseisvunud Eesti esimene Keskerakonna liikmest välisminister Liimets on hoidnud liialt madalat profiili ja tegelenud pigem teisejärguliste küsimustega. Tal puudub julgus midagi selget ja üheselt mõistetavat öelda. Paljuski sellest tulenevalt on tema reaktsioon eri küsimustele olnud äraootav, ettevaatlik, üldsõnaline.

Kui ühelt poolt on kriitikat püütud leevendada tõdemusega, et välispoliitikat ei tehtagi pressiteadetega ning ÜRO julgeolekunõukogus ongi Eesti väga aktiivne, on teisalt kostunud signaale, et ka kinniste uste tagustel kohtumistel ei näita Liimets initsiatiivi ja piirdub ümarate jutupunktide edastamisega.