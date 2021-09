Tallinn avab Reidi tee ääres ringmajanduse keskuse

«Uue ringmajanduskeskuse asukoht on Reidi tee ääres. Projekteerimine on algamas, sinna tuleb vana paekivihoone rekonstrueerimise tulemusel äge kaasaegne hoone, kus loomeinkubaator hakkab korraldama ringmajandusealaseid tegevusi,» rääkis abilinnapea Aivar Riisalu linnavalitsuse pressikonverentsil.

Loodava keskuse ülesanne on aidata tootedisaini vallas alustavatel ja tegutsevatel ettevõtetel areneda ja anda soovijatele nõu ringmajanduse valdkonnas. «Ringmajanduskeskuses hakkame vanast uusi asju tegema ja lisaks sellele loome mõttemaailma kujundava ja haridust andva keskuse, kus kas kogukondadepõhiselt või kuidas iganes on võimalik aru saada, mida see ringmajandus laiemas mõttes üleüldse tähendab. Ehk kindlasti on see baas, kus kogukonnad, ettevõtjad ja eraisikud saavad sel teemal mõtteid vahetada,» selgitas Riisalu.