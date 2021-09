Intervjuu ⟩ Riigisekretär Peterkop: superministeeriumi ei tule

Riigikogu otsustas juba kevadel, et tsiviilkriiside lahendamine tuuakse riigikantseleisse. See otsus on ka jõustunud. Sõjalisteks ja julgeolekukriisideks, samuti tsiviilkriisideks valmistumist koordineerib riigikantselei. Kriisideks valmisolek on valdkond, mida on mõistlik ja otstarbekas keskselt korraldada, siiani on olnud justkui kaks eraldi maailma: tsiviilkriisideks valmistumise maailm ja julgeolekukriisideks valmistumise maailm. Selle uue seadusega realiseerime juhtimises oma laiapindse riigikaitse visiooni kõige laiemas mõistes, tuues ühe katuse alla need teemad, mis praktikas kokku käivadki.

Ma arvan, et oluline on rääkida laiapindsest riigikaitsest. Me peame olema võimelised riigi, kohaliku omavalitsuse, indiviidi, ettevõtte – kõigi tasemel tagama, et suudame mõistlikkuse piirides endaga ise hakkama saama. Ja kas see on osa regulatsioonist – see on pigem oluline osa ettevalmistatuse mõttelaadi plaanidesse ja tegevustesse viimisest, see on valmisolekukultuuri kasvatamine.