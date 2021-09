Kaja Kallas: Tanel Kiige välja vahetamine eesmärgini ei viiks

Kuna valitsus pole suutnud koroona-eesmärke saavutada, tundis saatejuht huvi, kui kaua Tanel Kiik veel ametis on. Peaminister vastas, et ministri vahetamine eesmärgini ei viiks. «See ei too meile lahendust, et saaksime inimesed vaktsineeritud. Nii et sotsiaalministeeriumi meeskond eesotsas Tanel Kiigega töötab edasi selle nimel, et me jõuaksime nende eesmärkideni,» sõnas Kallas.