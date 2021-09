Liimets: Afganistani teemal on oluline dialoog Kesk-Aasia riikidega

Kohtumisel Gruusia välisminister David Zalkalianiga tõdeti, et riikide kahepoolsed suhted on lähedased ja tihedad. ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena on Eesti hoidnud tähelepanu regiooni julgeolekul. Liimets kinnitas Eesti tugevat toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning riigi integreerumisele Euroopa ja Atlandi-ülestesse struktuuridesse. «Rõhutasin, et Gruusia peab jätkama reformide elluviimist ja õigusriigi ülesehitamist ning väljendasin muret parteidevahelise dialoogi puudumise pärast riigis, mis pidurdab arengut,» sõnas Liimets.