Savisaar kutsub üles Tallinna televisooni taastama

Kohalikel valimistel Tallinna linnavolikogusse valimisliidu «Vaba Eesti eest» kandideeriv 71-aastane Savisaar kirjutas oma ühismeedia postituses reedel, et tal on paljugi nõuda.

Savisaar lisas, et ta võitles Tallinna linnavolikogus televisiooni kaotamise vastu ja esitas linnapeale ametliku küsimuse: miks süüdistatakse Toomas Leppa põhjendamatult linna raha kulutamises. «Kõlvart vastas, et kohus otsustagu. Nüüd ongi kohus otsustanud, et Lepp ei ole süüdi. Kas poleks aeg tema ees vabandada?» küsis veteranpoliitik.