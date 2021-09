LIHTNE JA KIIRE ⟩ Postimehe valimiskompass aitab üheksas linnas valikut teha

Esmakordselt on Postimehe valimiskompassis esindatud nii palju Eesti linnasid. Postimehe peatoimetaja Marti Aavik kirjeldas oma kogemust kompassiga: «Tegin läbi kõigi linnade kompassid. Vist polegi kiiremat viisi aimu saada, mis vaevab Eesti linnades inimeste südant, millistele probleemidele valimistel lahendust otsitakse.»

Valimiskompassi loogika on lihtne: erakondade ja valimisliitude programmidest noppisime välja huvitavamad seisukohad, mille kohta võiks eri kandidaatidel olla erinevad seisukohad ning siis laseme samade väidete kohta hinnangu anda meie lugejatel. Vastavalt vastuste kattuvusele arvutame välja igale vastajale välja sobivaima erakonna või valimisliidu.

Eri linnade valimiskompassi täites saab selgelt aru, et tegemist on kohalike valimistega – linnast linna korduvad teede korrashoid, lasteaia tasu, ettevõtluse edendamine jms puhtalt kohalikud teemad.

Kompassi täitjad peaksid siiski meeles pidama, et tegemist meelelahutusliku lahendusega. «Kompass on abiks mõtete korrastamisel, aga muidugi ei võta kelleltki ära õigust kasutada valimisel oma pead ja südant,» ütles Aavik.

Peatoimetaja sõnul on omamoodi naljakas proovida, millise erakonna saad oma eelistuseks teistes kohtades peale oma kodulinna. «Minu tulemused olid pehmelt öeldes üllatavad – peaaegu igas linnas erinev partei. Küllap osutab seegi lihtsalt asjaolule, et kohalike valimiste küsimused on ikka päriselt ja põhiliselt kohalikud ning vaid väiksemas osas maailmavaatelised,» ütles Aavik.