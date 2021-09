«Ma ei tunnista oma süüd, kuid mõistan, et juhtus tragöödia»

Prokurör alustas Ilja Gaidalenko küsitlust kohtualuse kohtumisest Nikita Virkuneniga. Gaidalenko sõnul ootas seltskond parajasti baari juures tänaval taksot, kui autoga saabus Nikita. Too astus Gaidalenko juurde ja lõi teda vastu pead. Löök oli tugev ning Gaidalenko kukkus. Seejärel puhkes kaklus ning videost on näha, et sõbrad Maksim Vassiljev ja Roman Gluhovtšenko astusid Ilja kaitseks välja. Kohtualune ütles korduvalt, et ta ei tahtnud kakelda ja üritas Nikitat rahustada. Kas ta ka ise peksis Nikitat, seda Gaidalenko enda sõnul ei mäleta. Tema arvates lööke polnud, kuna ta on alates 6. eluaastast poksiga tegelenud. «Kui ma oleksin löönud, oleks ta kindlasti kukkunud,» sõnas Gaidalenko.