Raimond Kaljulaid: Ott tagasi riigikokku, Kiik kultuuriministriks?

«Olukord on absurdne. Valitsuse minister keeldub ennast vaktsineerimast ja satub seetõttu isolatsiooni. Samal ajal on just kultuur üks kriisis enim kannatada saanud valdkondi. Ma austan inimeste isiklikke valikuid, riik ei saa ministrit sundvaktsineerida, aga meil ei saa ju olla valitsuse liiget, kes ei saa käia isegi riigikogu komisjonide koosolekutel käia, sest on oht, et pärast seda peab ta toasussides ministeeriumi juhtima,» arvustas Kaljulaid Anneli Otti.