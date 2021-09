Kaitseväe mehitamata lennuvahendi meeskonna missioon Leedus pikeneb

«Eesti on järjepidevalt koos teiste Euroopa Liidu riikide ja liitlastega toetanud Leedut Lukašenka režiimi organiseeritud hübriidrünnakule reageerimisel. Seisame Leedu kõrval ka tulevikus,» lausus Kaja Kallas. «Oleme valmis kiiresti reageerima vastavalt muutuvale olukorrale Euroopa Liidu ja NATO välispiiril. Töötame ühiselt, et katkestada ebaseaduslik migratsioonivoog juba selle päritoluriikides.»

«Me näeme, et Lukašenka režiim astub endiselt samme olukorra destabiliseerimiseks ja luuakse täiendavaid võimalusi migratsiooni relvana kasutamiseks,» märkis kaitseminister Kalle Laanet, kelle sõnul on tegu Leedu, Läti ja Poola vastu suunatud hübriidrünnakuga, mille eesmärk on mõjutada lääneriikide valitsusi.