Estonia päevik ⟩ Tuukrite esimene sukeldumine ebaõnnestus

Scheibler ütles enne vette minekut, et tunne on hea ja tuju suurepärane. Vastuseks turvalise sukeldumise soovidele ütles mees, et oluline on protsessi nautida. Suur osa ettevalmistustest sai tehtud juba päev varem, kuid sellegipoolest operatsioon venis. Esimesena oli valmis tuukrite toetusmeeskond: endine tuuker Hubert Hummel ja tema kahekümneaastane poeg Leonhard Hummel. Uurimislaevalt RS Sentinel tõsteti kraanaga vette mootorpaat, kuhu kalipsodes Hummelid hüppasid.