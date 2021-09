Reinsalu: Saksamaa valimised suunavad kogu Euroopa poliitika tulevikku

«Kõigepealt on esmaste tulemuste järgi põhjust loota, et SPD-Grüne-Linke troikat ei sünni, kuna Linke oodatust kehvema tulemuse järgi pole sel koalitsioonil praeguste andmete järgi enamust. Hoiaks taevas, et seda ei moodustuks, sest see oleks ideoloogiliselt olnud kogu Euroopa jaoks suur nihe vasakule nii majanduses kui julgeolekus,» arvas Reinsalu.

Ta lisas, et teoorias võiks laual olla kolm mudelit. «Kas Groko (SPD ja CDU), või kolmikud vastavalt CDU, FDP ja Grüne, või SPD, FDP ja Grüne,» pakkus Reinsalu.

«Grokost on psühholoogiliselt väsinud nii SPD kui CDU. See on Saksamaad juhtinud viimased kaheksa aastat ja olnud ideoloogiliselt mõlema partei poliitikute kinnitusel lõpuks vastik mõlemale osapoolele,» sõnas ta, lisades, et tulemus sünnib eeldatavalt viimase sundvalikuna enne seda, kui terendab oht uuteks valimisteks.

Laual on Reinsalu sõnul esmaselt seega kaks kolmikkoalitsiooni varianti: «FDP eelistab CDU juhtimisel kolmikut, Grüne pigem SPD juhitavat liitu. See tähendab, et algavad pikad läbirääkimised ja ülepakkumised. Määravat tähtsust ei oma, kas CDU või SPD saab rohkem kohti, Saksa traditsioonis on opositsiooni jäänud ka valimiste võitja».

Reinsalu lisas, et uus valitsus saab olema rohepöörde vedajateks. «Samas just FDP eelmiste valimiste järel keeldus kolmiliidust CDU ja Grünega, viidates, et Grüne nõudmised olid keskkonna vallas ebarealistlikud. Lindneril FDP juhina on seetõttu tugevam positsioon ka kolmikliidu mudeli valikul, sest ta võib sama mudelit rakendada ka nüüd.»