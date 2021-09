Riikogu liige Jaak Valge: andkem kodakondsus optantide järeltulijatest Abhaasia eestlastele

«Mis puudutab Abhaasia eestlasi, siis oleks tulnud arvestada nende eesti inimeste õigusi opteerunute järeltulijatena ning neile kodakondsus anda,» kommenteeris riigikogu kultuurikomisjoni liige Jaak Valge tänases Postimehes ilmunud pikemat lugu «Abhaasia eestlane paneb proovile põhiseaduse», mis kirjeldab noore Abhaasia eestlase Jana katsumusi Eestisse õppima ja elama asumisel.

Jaak Valge on üks väheseid Eesti poliitikuid, kes on julgenud avalikult toetada mõtet anda 1920. aasta Tartu rahu järgselt Eestisse opteeruda soovinud, aga poliitiliste olude sunnil selle soovi katki jätnud Abhaasia eestlaste järeltulijatele vähemalt Eesti kodakondsus.

Valge sõnul tuleks igal juhul soodustada nende inimeste Eestisse tulekut, kes tunnevad end eestlastena, ning tahavad Eestisse tulla, et siia jääda. «Me ju tahame, et meie rahvaarv ei langeks. Eesti riik on eestlaste kodumaa ning mujal maailmas elavate eestlaste aitamine oma koju on meie riigi väärikuse küsimus,» lausus Valge.

Idakandieestlaste jaoks tuleks Valge arvates käivitada eraldi riiklik programm, kus nähtaks ette nii eesti keele ja kultuuri õpetamine idakandieestlastele nende praegusel asukohamaal kui ka kodumaale tulijate Eestisse jäämise toetamine.

«Ma arvan, et tegemist on põhjendamatu kartusega, et meile hakkab Venemaalt ja Kaukaasiast tulema rohkelt inimesi, kelle tausta pole võimalik kontrollida,» väitis Valge.

Konkreetsel Jana-loo kohta lausus Valge, et esiteks näitab see riigi hoolimatust ja teiseks seda, et oleme Eestis tekitanud bürokraatliku asjaajamise, kus ei püüta sisuliselt probleeme lahendada, vaid tõrjutakse nende lahendamine vormiliste ettekäänetega.

«Max Weber, uurides küsimust, mis on õhtumaade edu põhjuseks teiste ees, pakkus üheks vastuseks, et selleks on ergas ja initsiatiivikas ametnikkond. Mulle küll tundub, et oleme selle edu minetanud,» lausus Valge. «See ei ole muidugi ainult Eesti, vaid kogu Euroopa probleem.»