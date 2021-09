OTSEPILT ⟩ Erikomisjon arutab: millised on olnud haldusreformi mõjud?

«Komisjoni istungil soovime saada lähemat ülevaadet, kuidas haldusreform on teenustele mõjunud,» selgitas komisjoni esimees Urmas Reinsalu. «Mäletatavasti vähenes kohalike omavalitsuste arv reformi tulemusena 213-lt 79-le, meid huvitab, mida see inimeste jaoks tähendab: kas teenused on läinud paremaks või kehvemaks, kas reform täitis seatud eesmärgid,» loetles ta

Riigikontroll märgib, et haldusreformi eesmärkide saavutamine on paljudel juhtudel küsitav. Samas on positiivne, et ehkki haldusreform viis mitmel pool omavalitsuse keskuse kodust kaugemale ja vallad-linnad on püüdnud teenuseid ümber korraldada, ei ole omavalitsuste teenuste kättesaadavus vallakeskustest kaugemal asuvates piirkondades oluliselt kannatanud.