«Laevahukk on seotud alati augu ja selle juurde kuuluva paugu või mürtsuga. Samas komisjonile oli kindel tõsiasi, ümberlükkamatu fakt, et visiir tuli lahti – visiir on kaldale tõstetud, igaüks võib seda näpuga katsuda,» selgitas Meister.

Küsimusele, kas ta kahtlustas, et laev lasti põhja, vastas Meister, et põhimõtteliselt on võimalik korraldada väike kõks visiiri juures nii, et see avaneb ja vesi paiskub sisse. «Tirides kaasa kõik muu värgi, ja laev läheb põhja. Korraldada väike kõks nii, et seda ei kuule lainetes absoluutselt mitte keegi. See on võimalik, kuid puuduvad tõendid,» märkis Meister.