PILTUUDIS ⟩ Lauri Laats avaldas saladuse, kuidas ta igale poole jõuab

«Mustamäel on minult mitu korda küsitud, kuidas alati igal pool kohal olen. Nüüd on see saladus siis paljastatud! Head inimest peab olema palju,» kirjutas ta.

Lauri Laats FOTO: Lauri Laats sotsiaalmeedia

Möödunud aasta 25. jaanuaril kirjutas Postimees, et Laatsi nime on linnaosalehes mainitud 2019. aasta oktoobrikuus seitsmes artiklis, detsembris kümnes ja 2020. aasta jaanuaris 13 artiklis. Tulemus on muljetavaldav, sest lehes on üldse 12 külge. Tegemist on väljaandega, mis ilmub korra kuus (11 numbrit aastas) ja mille tiraaž on 32 000 – 35 000 eksemplari.