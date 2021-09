Autotekilt alumistele tekkidele viivad uksed on kinni

Ekspeditsiooni eestvedaja Margus Kurmi sõnul on see oluline leid, kuna ametlikes raportites arvestati eeldusega, et uksed purunesid veesurve tõttu.

Kurmi hinnangul on tegu senise ekspeditsiooni suurima avastusega. «Seni kõige olulisem leid on see, et jõudsime autotekil paremal pardas olevate kesksektsiooni usteni. Nägime kaht liugust, mida mööda inimesed said alumistele ja ülemistele tekkidele liikuda. Selgus, et need on terved ja kinni,» ütles Kurm.