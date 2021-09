«Ütleme, et vööriosas olid mõned vigastused, mida varem tehtud filmide peal ei ole või ei olnud neid selgelt näha,» rääkis Margus Kurm laupäeval. Ta lisas, et vrakis on niinimetatud põsed, mille vahel ramp originaalasendis seisis ning ühel põsel olid väga suured vigastused.