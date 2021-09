Prantsusmaa tõrjus taas süüdistusi Mali hülgamises

«Meie sõjalise positsiooni muutmine Sahelis ei ole Malist lahkumine ega ühepoolne otsus,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Anne-Claire Legendre.

«Ja vale on väita vastupidist,» lisas Legendre.

Prantsuse välisministeerium kommenteeris teemat pärast seda, kui Mali peaminister Choguel Kokalla Maïga süüdistas Pariisi konfliktist räsitud riigist lahkumises.

Maïga ütles ÜRO Peaassambleele, et kahetseb seda «ühepoolset otsust».

Legendre kinnitas, et Prantsusmaa vägede ümberkorralduse otsus järgnes «konsultatsioonidele Saheli ja Mali võimudega» ja tegemist polnud ühepoolse algatusega.

Maïga kurtis ÜRO Peaassambleel, et riik tunneb end Prantsusmaa poolt hüljatuna ja see on põhjus, miks võimud pöördusid sõjalise abi küsimiseks Vene erasõjafirma poole.

Mali peaministri sõnul on vaja «täita tühimik», mis tekib, kui Prantsusmaa lõpetab riigi põhjaosas terrorismivastase operatsiooni Barkhane.

Saheli piirkonna operatsiooni lõpetamisest on rääkinud Prantsusmaa president Emmanuel Macron, märkides, et edaspidi peavad terrorismivastase võitlusega tegelema «rahvusvahelised jõud».

Vene välisminister Sergei Lavrov kinnitas laupäeval New Yorgis antud pressikonverentsil, et Mali võimud on küsinud Vene firmadelt julgeoleku tugevdamist, kuid riik sellega seotud ei ole.

Lavrovi sõnul ei tulnud prantslastel seal suurt midagi välja ja mängu juhivad endiselt terroristid.