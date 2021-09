Estonia ramp 15. juulil 2021. Uurimislaeva allveekaameraga salvestatud videost. Pildil on näha rambi tükk, mis on veel laeva külge jäänud. FOTO: Kaader videost

Täna möödub Estonia laevahukust 27 aastat ja sama kaua on ka uuritud selle katastroofi põhjuseid. Erinevates uuringutes on olnud vaatluse all laeva ramp, kuid selle olukorda on erinevalt kirjeldatud.