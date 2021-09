Erisaade ⟩ Otse Eloga: 27 aastat Estonia hukust. Mida arvata Rootsi huvigrupi väitest, et laeval võis kärgatada plahvatus?

Täna möödub Estonia katastroofist 27 aastat. Laevavraki asukohas on käimas nii riiklik kui ka erauurimine. Täna plahvatas veel üks uudispomm. Norra juhtivad teadlased teatasid Stockholmis toimunud pressikonverentsil, et visiir tuli laevalt eest ära plahvatuse tulemusena. Kuidas sellesse infosse suhtuda, sest varasema ametliku uurimisraporti järgi uppus parvalev Estonia, kuna visiiri lukud olid nõrgad ja seetõttu purunesid need suure tormi tõttu?