GALERII ⟩ Estonial hukkunud laste vanemad: vastuseid on vaja

«Tol hommikul äratas mees mind üles ja küsis, millise laevaga meie tütar sõitis... Kas see oli Estonia?» kirjeldas oma läbielamisi Silvi Kelder. Abikaasa oli hommikul kuulnud raadiost, et Estonia läks põhja. Siis helistati tütre mehele ja nii saadi teada kohutav sõnum...

27 aastat oma lapsi leinanud vanemad rääkisid, et kõiki uuringuid ja arutelusid oleks pidanud tegema kohe pärast katastroofi. Kõik nad leiavad, et nii suvine riiklik uuring kui ka praegune Margus Kurmi eestvedamisel toimuv ekspeditsioon hukupaika on vajalikud. «Vastuseid on vaja,» leiavad nad.