Kristina Kallas: valitsus peab tulema välja selge piirangutest väljumise strateegiaga

«Meil ikka veel ei paista tunneli lõpus valgus ja ei ole selge, kuidas ja millal me piirangutest väljume,» sõnas Kallas. «Põhjamaad ümberringi teatavad üksteise järel kõikidest piirangutest loobumisest ja tavapärase elu juurde naasmisest. Me ei ole vaktsineerimises oma eesmärke saavutanud, kuid meil ei ole ka selgelt maha märgitud finišijoont ja jätkuvalt vaktsineerimise tegevuskava. Täna on aeg välja tulla koroonapiirangute lõpetamise strateegiaga ja seada selge tähtaeg,» rõhutas ta.

Eesti 200 teeb tema sõnul ettepaneku väljuda koroonapiirangutest 1. detsembril, mil riik peaks olema saavutanud 70-protsendilise vaktsineerituse taseme. «Kui valitsus ei saa selleks tähtajaks hakkama vaktsineerituse taseme saavutamisega, peab Tanel Kiik võtma selge vastutuse ja ametist lahkuma,» usub Kallas.

Kallase sõnul on inimesed väsinud ja valguse puudumine tunneli lõpus suurendab veelgi ärevustunnet. «Valgusfoori strateegia täna enam oma eesmärki ei täida – piirangute pealepanemine suurendab otseselt haigestumisega mitte seotud kahjusid ühiskonnas, mis kumuleeruvad. Mida kauem me selles määramatuses oleme, seda pikaajalisemad on meie kahjud inimestele ja majandusele. Eriti kannatavad nooremad inimesed,» märkis Kallas.